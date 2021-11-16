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- İstanbul'da otoyolu kapatan magandalar kamerada
İstanbul'da otoyolu kapatan magandalar kamerada
Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, diğer sürücülere makas atarak yarış yaptı. Trafikte tehlikeli anlara sebep olan sürücüler saniye saniye görüntülendi.
- DHA
- 16.11.2021 - 10:13
- Güncelleme : 16.11.2021 - 10:59
Dün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.
Sürücüler, araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi.
MAKASÇI MAGANDALAR
Daha sonra ise yoldaki araçlara makas atarak ilerlemeye başladı.
O anlar diğer sürücüler tarafından kayda alınırken üstü açık aracın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.
İstanbul'da otoyolu kapatan magandalar kamerada VİDEO