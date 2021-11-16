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    İstanbul'da otoyolu kapatan magandalar kamerada

    Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, diğer sürücülere makas atarak yarış yaptı. Trafikte tehlikeli anlara sebep olan sürücüler saniye saniye görüntülendi.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 10:59
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    İstanbul'da otoyolu kapatan magandalar kamerada

    Dün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.

    Sürücüler, araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi.

    MAKASÇI MAGANDALAR

    Daha sonra ise yoldaki araçlara makas atarak ilerlemeye başladı.

    O anlar diğer sürücüler tarafından kayda alınırken üstü açık aracın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

    İstanbul'da otoyolu kapatan magandalar kamerada VİDEO

    İstanbul da otoyolu kapatan magandalar kamerada #1

    İstanbul da otoyolu kapatan magandalar kamerada #2

    İstanbul da otoyolu kapatan magandalar kamerada #3

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