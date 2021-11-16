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İstanbul'da otoyolu kapatan magandalar kamerada

İstanbul'da otoyolu kapatan magandalar kamerada

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, diğer sürücülere makas atarak yarış yaptı. Trafikte tehlikeli anlara sebep olan sürücüler saniye saniye görüntülendi.