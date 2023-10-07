İstanbul'da Pitbull yaşlı kadına saldırdı! 3 sanığın hapsi istendi Üsküdar'da Pitbull saldırısına uğradıktan sonra defalarca ameliyat olan 83 yaşındaki kadının bacağı kesildi. Köpeğin sahaiplerine açılan davada, şahıslar kusurlu bulundu ve 1 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Köpek saldırıları her geçen gün artıyor.

Bugüne kadar sayısız ağır yaralanmalara ve ölüme neden olan saldırılar, vatandaşları çileden çıkardı.

İnsan sağlığını tehlikeye sokan sokak köpekleri, 7'den 70'e herkesin korkulu rüyası haline geldi.

Bacağı kesildi

Bunun bir örneği de geçtiğimiz yıl İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşandı.

Pitbull cinsi köpek, evinin önünde yürüyüş yapan 83 yaşındaki Yücel Ata'ya saldırarak bacağının kesilmesine sebep oldu.

Soruşturma tamamlandı

Bunun üzerine yaşlı kadın olayı yargıya taşıdı.

Köpeğin 3 sahibi hakkında, koruyucu ve önleyici tedbirleri almayarak müştekinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar kusurlu bulundu

İddianamede, sanıkların gözetiminde olan köpeğin evinin sokağında yürüdüğü sırada Yücel Ata'ya saldırdığı anlatıldı.

Ata'nın bu saldırı nedeniyle yaralandığı bilgisi verilen iddianamede, alınan doktor raporuna göre müştekinin yaralanmasının basit şekilde iyileşmeyecek derecede ve vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde olduğu belirtildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre, sanıkların müşteki Ata'nın yaralanmasında kusurlu olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Şikayetçi oldu

Sanıkların, koruyucu ve önleyici tedbirleri almayarak müştekinin yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtilen iddianamede, bu şekilde üzerlerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, müşteki Ata'nın köpeğin saldırısı sonucunda yaralanması nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduğu belirtildi.

1 yıl hapisleri istendi

Sanıkların eyleminin uzlaşma kapsamında olması nedeniyle uzlaşma önerisinde bulunulduğu aktarılan iddianamede ancak tarafların uzlaşmayı kabul etmedikleri bilgisi verildi.

İddianamede, bu kapsamda köpeğin sahipleri olan Hakan Çakmak, Hüseyin Çakmak ve Cafer Polat'ın, "vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4,5'ar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)