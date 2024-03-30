İstanbul'da PKK'ya operasyon: 2 tutuklama Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden ikisi tutuklandı.

AA

Terörle mücadele devam ediyor...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Tespit edildiler

Ekipler, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen, örgütle iltisaklı faaliyetlerine devam eden ve Esenler'de terör örgütü elebaşının çıkartmalarını (sticker) yapıştırdığı tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 27 ve 29 Mart'ta düzenledikleri farklı operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkisi tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak, 5'i ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)