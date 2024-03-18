İHA
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.
Bayrampaşa'da saat 07.45 sıralarında 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik ham madde deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 kişi yaralandı
Yangına müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralanırken 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alevler kontrol altına alındı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Üç koldan müdahalenin ardından yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası binanın zemin katı hasar gördü.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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