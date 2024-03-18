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İstanbul'da plastik deposunda çıkan yangında 1'i yaralı 19 kişi kurtarıldı

İstanbul'da plastik deposunda çıkan yangında 1'i yaralı 19 kişi kurtarıldı Plastik ham madde deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.