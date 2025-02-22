İstanbul'da polisten kaçan sürücü kovalamacayla yakalandı

DHA

İstanbul'da trafik güvenliğin denetleyen trafik polisleri ile şüpheli bir otomobil sürücüsü arasında, filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı.

Ortaköy'de seyreden otomobil sürücüsü, güvenliği tehlikeye atacak şekilde ilerlemeye başladı.

Durumu fark eden polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

İHTAR ALINCA KAÇMAYA BAŞLADI

Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın ardından sürücü, Ortaköy'de yakalandı.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Yapılan incelemede, şüpheli F.A.'nın uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirlendi.

Otomobilde yapılan aramada ise 4,5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A.'nın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan polisin şüpheliyi durdurmak için silah çektiği ve otomobilin önüne geçtiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.