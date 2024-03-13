İstanbul'da sigara satışında komisyon kavgası Esenyurt’ta market sahibi, sigara satışında kredi kartıyla ödeme yapan müşterisinden 1,5 TL komisyon istedi. İkili arasında bu konu üzerine çıkan kavga iş yerinin kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi’nde bulunan bir markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi.

Ödemeyi kart ile yapan adam, fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti.

Durumu market sahibi Nihat K.’ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı.

Market sahibini yumrukladı

Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs, sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı.

Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini adeta yerden yere vurdu.

Çevredekiler ayırdı

Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı.

Kavga sonrası yüzü kanlar içinde kalan Nihat K., tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine şikayet etti.

O anlar kamerada

Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)