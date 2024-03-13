İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi’nde bulunan bir markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi.
Ödemeyi kart ile yapan adam, fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti.
Durumu market sahibi Nihat K.’ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı.
Market sahibini yumrukladı
Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs, sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı.
Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini adeta yerden yere vurdu.
Çevredekiler ayırdı
Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı.
Kavga sonrası yüzü kanlar içinde kalan Nihat K., tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine şikayet etti.
O anlar kamerada
Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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