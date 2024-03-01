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İstanbul'da silah imalatı yapılan adresten 3 top mermisi çıktı

İstanbul'da silah imalatı yapılan adresten 3 top mermisi çıktı Ataşehir'de silah imalatı yapılan bir adreste 3 top mermisi ile çok sayıda mühimmat bulunurken adresi kullanan E.S.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.