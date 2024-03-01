İstanbul'da emniyet güçlerini de şaşkına çeviren bir baskın yapıldı...
İstanbul Emniyeti, Ataşehir ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir adreste silah imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
İhbarı değerlendiren ekipler, adreste E.S.Ç. isimli birinin kaldığını belirledi.
3 top mermisi bulundu
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, E.S.Ç.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 3 top mermisi, balistik yelek, ruhsatsız silah, parçalara ayrılmış halde 2 ruhsatsız silah, 3 tane içerlerinde toplamda 54 fişek bulunan şarjör, hassas terazi, 35 fişek ve silah imalatında kullanılan sanayi tipi makine ile envanterler ele geçirildi.
1 kişi gözaltına alındı
Adreste bulunan top mermileri, olay yeri ve bomba imha ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan E.S.Ç.'nin hırsızlık, yaralama, silah gibi suçlardan suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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