Park yeri yüzünden çıkan kavgada bir taksici tartıştığı sürücüye kafa attı, tekme savurdu. Bununla da yetinmeyen saldırgan taksici beyzbol sopasıyla sürücünün kafasını yardı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi’ndeki evinden çıkan 46 yaşındaki inşaat işçisi Sinan Karabay, aracına binerek Şişli’nin Gülbahar Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerine geldi.

Karabay burada aracını park edeceği esnada iddiaya göre arkasından 34 TCY 72 plakalı taksi hızla gelerek yanında durdu.

Taksici ardından ağır küfürler edince aracından inen Karabay, yanına gitti.

Sakin olmasını söylemesi üzerine araçtan inen taksici, ağzına kafa attığı Karabay’a tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI

Vatandaşların gözü önünde güpegündüz neye uğradığını şaşıran adam, kendini korumaya çalıştıktan sonra tekmeyle karşılık verdi.

Bunun üzerine aracına giden taksici bagajından aldığı beyzbol sopasıyla Karabay’a vurmaya başladı.

Aldığı darbeler sonucunda kafası yarılan adam araya giren vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayın ardından taksici aracına binerek hızla olay yerinden kaçarken, Karabay ise cep telefonuyla taksiciyi fotoğrafladı.

Kavga anı ise hem cep hem de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da taksici beyzbol sopasıyla saldırdı VİDEO

“ÖNCE KAFA ATTI SONRA KIRMIZI BEYZBOL SOPASIYLA KAFAMA VURDU”

Olayla ilgili konuşan Sinan Karabay, “Şimdi ben sabah saatlerinde buraya geldim ancak park yerinde kamyon olduğu için yanında durdum. Sonrasında ise boşalan yere park etmek istedim. Taksici de arkadan çok hızlı geliyordu ve bir anda durdu. Ondan sonra el ve kol hareketleri yapmaya başladı. Ben de camı açtım, ondan sonra ‘sakin ol’ dedim. O da camı açtı ve ana avrat dümdüz küfür saydı. Sonra geri geldim, ‘derdin ne’ dedim. Sonra ağzıma kafa attı ve boğuştuk. Millet araya girdi, aracından kırmızı renkli bir beyzbol sopası alıp, koşa koşa geldi ve tam kafama vurdu. Ondan sonra aracına binip kaçtı. Tabi ben hastaneye gittim, kafama 5-6 tane dikiş attılar. Oradan da karakola gidip, şikayetçi oldum.” dedi.

TAKSİCİ GÖZALTINDA

Şikayetin ardından polis ekipleri, plakası belirlenen saldırgan taksiciyi yakalayarak gözaltına aldı.