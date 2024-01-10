İstanbul'da taksiye yüzde 28,09 zam geldi! Taksiciler güncelleme mesaisinde İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan yüzde 28,09 zamdan sonda taksimetre güncellemesine başlayan taksiciler zam istemediklerini, gelen zamlarla birlikte işlerinin düştüğünü söyledi.

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DHA

İstanbul, 2024'e toplu ulaşım ve taksi zamlarıyla başladı.

8 Ocak'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı.

Kararla, İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.

Buna göre taksilerin açılış ücreti yüzde 19.17 liradan 24.55 liraya, kilometre başına ücret ise 12.89 liradan 17.61 liraya, indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya yükseldi.

Taksi ücretlerine 13 Ocak’tan itibaren yansıyacak yeni tarife için taksiciler, taksimetrelerini güncellemeye başladı.

Güncelleme ücreti 2 bin 950 TL

Dün akşam saatlerinde başlayan güncellemeler için firma yetkilileri, işlemlerin maksimum yarım saatte biteceğini ve güncelleme ücretinin 2 bin 950 lira olduğunu vurguladı. Taksi şoförleri ise güncelleme ücretini pahalı bulurken; kimi yeni tarifenin müşterileri azaltacağından kimi de zam oranın yetersiz olduğundan şikayet etti.

Firma yetkilisi Servet Özdemir, "Güncellemeler dün akşam 20.00’den itibaren başladı, hala devam ediyoruz. Cuma akşamına kadar kademeli olarak çalışacağız. Şu an hala eski tarifeden çalışacak. İstanbullular cuma akşamı eski tarifeden taksi kullanmaya devam edecek. Cumartesiden itibaren yeni fiyatlardan çalışmaya başlayacaklar. Şu an tarifeler güncelleniyor ama kademeli olduğu için eski fiyatla çalışmaya devam ediyor.

Akşam daha bir yoğunluk vardı, şu an bir sakinlik var iş durumuna göre bir an yoğunlaşıyor bir an durgunlaşıyor. Geldikleri zaman genelde taksicileri bekletmeden çıkartıyoruz. 2 bin 950 lira güncelleme bedeli. Genelde müsait olan gelip güncellemeyi yaptırıyor, son güne pek araç kalacağını sanmıyorum. Geçici mühür sistemine geçtik, 20 gün içerisinde yaptırabiliyor. O yüzden eskisi gibi taksiciler sıra mağduriyeti yaşamıyorlar. Maksimum yarım saat içinde çıkabilirler." diye konuştu.

"Biz şoför olarak memnun değiliz, zam istemiyorduk"

Taksici Eyüp Yılmaz, "Erken geldim. Cuma günü yapılıyor. Hemen işleme alacaklar; 5 dakikalık bir işi var. Bu tarafa doğru bir iş almıştım, müsait olunca geldik. Çalışanlara bir şey düşmüyor bundan emin olabilirsiniz." dedi.

Taksi şoförü Kazım Ceylan ise, "Biz şoför olarak memnun değiliz, zam istemiyorduk. Araç sahipleri istiyor, onlar da kendilerince haklı. Zaten işler düşük, bu da işe yansıyor. Yarın bir gün yolcu bulamayacağız taşımak için.

Piyasa gerçekten çok durgun. Şoförlerin yevmiyeleri yükselecek, burada zorluk çeken vatandaşlar, şoförler olacak. Vatandaş da binemeyecek. Güncelleme otomatik olarak ayın 13’ünde geçecek. İnsanlar gerçekten mağdur durumda ama yapacak bir şey de yok. 2 bin 950 lira yüksek bir fiyat." ifadelerini kullandı.

"Müşteride azalma olur"

Taksi şoförü Cengiz Akyol da, "İnsanlar hep kendini düşünüyor. Bugün vatandaşın yerine de kendini koysan, bence normal, az değil. Müşteride azalma olur, insanların geçim derdi sıkıntısı büyük. Bugün taksiye herkes mecbur kalmadıkça binmiyor. Ekmeğimiz için mecbur mücadele edeceğiz. Bence zam ideal, ne fazla, ne az." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)