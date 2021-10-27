Yoğun trafikte emniyet şeridini kullanarak kaçan sürücüleri kameraya alan tır şoförü, “Bunlar kendilerini kurnaz zannedenler, hakkım zehir zıkkım olsun” dedi.

İstanbul’da, Hadımköy-Esenyurt yolu üzerinde oluşan yoğun trafik, sürücüleri emniyet şeridine yöneltti.

Trafikten kaçmak isteyen sürücüler, art arda şeride girerek kural ihlali yaptı.

Emniyet şeridini kullanan sürücüler, hem kendilerinin hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Bir tır şoförü, yaşanan durumu cep telefonu kamerası ile kaydederek duruma tepki gösterdi.

Görüntülerde, emniyet şeridine giren araçların, tıra sıfır denecek kadar yakınlaşarak yollarına devam ettikleri görüldü.

“ÖNÜME GELDİĞİ ZAMAN BEN BUNU NASIL GÖRECEĞİM”

Tepkili olan tır şoförü, çekim sırasında şu ifadeleri kullandı:

“Bakın, aynadan görüyorsunuz. Trafik var, bu şekilde emniyet şeridinden bizi sıkıştırıyor. Yanıma sıfır girmiş. Bu önüme geldiği zaman ben bunu nasıl göreceğim?

İstanbul'da, tır şoförü emniyet şeridindeki trafiğe isyan etti VİDEO



“HAKKIM ZEHİR ZIKKIM OLSUN”

Bak aynadan kayboldu. Bunu yapmayın. Haddi hesabı yok. Bunlar kendini kurnaz zannedenler. Milletin hakkına girenler. Hakkım zehir zıkkım olsun.”