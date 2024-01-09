İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı: Sürücü yaralandı Beyoğlu'nda tramvay yoluna giren kamyonete seyir halindeki tramvayın çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerinde yapılan çalışmalar nedeniyle seferler bir süre aksadı.

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DHA

İstanbul'da tramvay kazaya karıştı.

Sabah saatlerinde Karaköy'de T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan Recep T. idaresindeki kamyonete, tramvay çarptı.

Kazada, sürücü kamyonette sıkıştı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü Recep T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seferler bir süre aksadı

Ekiplerin çalışması sonucu kamyonet kaza yerinden kaldırılırken tramvay da yoldan çekildi.

Kaza nedeniyle Kabataş yönünde tramvay seferleri, bir süre gerçekleştirilemedi.

Açıklama yapıldı

Metro İstanbul'un kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında kara yolu aracı kazası nedeniyle geçici bir süre için seferlerin Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı, araçların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)