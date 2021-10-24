Kağıthane sokaklarında silahlı çatışma

Yol kenarında sohbet eden gruba, araçlı bir şahıs silahla ateş açtı. Silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkarken, 1 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane sokaklarında sohbet eden 3 arkadaş, bölgeden geçen siyah otomobilli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Gruptaki şahıslardan Sefkan Ç., saldırganlara yanındaki silahla karşılık verdi.

SOKAK ORTASINDA ÇATIŞMA

Taraflar birbirlerine rastgele kurşun yağdırırken, sokakta panik yaşandı. Vatandaşlar etrafa kaçışmaya başladı.

1 YARALI

Saldırı sonucu sohbet edenler arasında olan Oğuztunç Y., karnından vuruldu. Yaralı genç ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri de çevredeki iş yerlerinin kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ömer Faruk T. isimli şahıs, olaydan kısa bir sonra emniyete giderek aracında kurşun izlerinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine aracı inceleyen ekipler, olayda kullanıldığını belirleyerek araç üzerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde araçtan ateş eden şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Abdurrahman T. (20) olduğu tespit edildi.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “silahla tehdit” suçundan aranan firari Abdurrahman T.’nin Hamidiye Mahallesi’ndeki bir sitede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen polis ekipleri, evdeki Taha K. (20) ve Abdurrahman T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi.

1'İ TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan Abdurrahman T., adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DİĞERİ ATEŞ ETMEYE ÇALIŞINCA O DA SİLAHI ÇIKARDI"

Öte yandan olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Gece sabaha karşı saat 05.00-5.50 arası falandı, şuradan siyah bir araç geldi. Bu tarafa doğru giderken burada 3 tane arkadaş bekliyordu. Bir tanesi hazırlıklıymış, elinde silah vardı. Diğeri ateş etmeye başlayınca o da silahı çıkardı, bir anda çatıştılar. Olayın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Çatışma çıktı, bir kişi burada karnından yaralandı, buraya düştü. Sonrasında ameliyata alındı, şu anda durumu iyi diye biliyorum." dedi.