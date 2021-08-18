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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 adres arandı

    Önceden belirlenen 22 adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 07:22
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 08:06
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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 adres arandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

    Teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye basıldı.

    22 ADRESE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Önceden belirlenen 22 adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 adres arandı ViDEO

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 22 adres arandı #1

    NARKOTİK KÖPEĞİ ARADI

    Baskın yapılan adreslerden biri, Silivrikapı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın bodrum katı oldu.

    Özel harekat polislerinin girdiği dairede narkotik köpeği Kanıt, arama yaptı. Yapılan arama çalışmaları sırasında polis, bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 22 adres arandı #2

    ZEYTİNBURNU’NDA HAREKETLİLİK

    Narkotik ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerden biri de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G/48 sokaktaki 4 katlı binanın giriş katıydı.

    Özel harekat ekipleri ile girilen dairede, narkotik köpeği ile arama yapıldı.

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 22 adres arandı #3

    ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    İl genelinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

    Baskınlarda, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülecek.

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