İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama

Defne Samyeli: Muhalifler beni bir günde harcadı

Döviz bürolarında kimlik beyanı 100 dolar ve üstü için zorunlu olacak

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Prens Charles ve eşi Camilla, vaftiz için Ürdün'den şişelerle 'kutsal su' aldı

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