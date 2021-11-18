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- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama
Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- DHA
- 18.11.2021 - 08:23
- Güncelleme : 18.11.2021 - 08:44
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 32 şüpheli gözaltına aldı.
32 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Gözaltına alınan 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
24’Ü TUTUKLANDI
Adli makamlara sevk edilen 32 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 24’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama VİDEO