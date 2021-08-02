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    İstanbul'da yarışan magandalar zincirleme kazaya neden oldu

    Sarıyer’de süratli şekilde yarışan iki otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 6 otomobilin karıştığı kazada yarışan otomobil sürücüleri kayıplara karışırken kaza sonrası 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 03:45
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    İstanbul'da yarışan magandalar zincirleme kazaya neden oldu

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Büyükdere Caddesi 3’üncü Kolordu Komutanlığı mevkiinde, plakası henüz belirlenemeyen iki otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş yönüne doğru süratli şekilde yarışmaya başladı.

    YARIŞ TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

    Yarışan otomobillerden biri önünde seyreden Eren Karakaş yönetimindeki otomobile çarptı.

    Eren Karakaş yönetimindeki otomobil ise önce önündeki Birol Saraydemir yönetimindeki otomobile daha sonra refüjü aşarak karşı istikametten gelen İsmail Aslan idaresindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

    Birol Saydemir’in kullandığı otomobil çarpışmanın şiddetiyle önündeki plakası belirlenemeyen diğer bir otomobile çarptı.

    Kazaya sebebiyet veren iki araç kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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    6 KİŞİ YARALADI

    Sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

    Kazaya karışan 6 otomobilin 3’ünde büyük hasar oluşurken kaza nedeniyle yolda iki yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.

    Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik yoğunluğu normale dönerken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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