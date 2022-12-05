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    İstanbul'daki tramvay kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı

    Alibeyköy Tramvay durağında tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
    • 05.12.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:19
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    İstanbul'daki tramvay kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı

    İstanbul'da Alibeyköy Namık Kemal Caddesi'nde Taksim-Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü, Taksim'den Cebeci istikametinde Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs, park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi.

    Tramvay sürücüsünün ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Kazaya karışan tramvay sürücüsü ve otobüs şoförünün, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

    Kazada yaralanan bir kişinin, tedavisinin ardından alınan ilk ifadesinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    İstanbul daki tramvay kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı #1


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