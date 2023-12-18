İstanbul’un hareketli akşamları: Laf atanlar, kadın kavgaları.. Megakent'in haftanın her günü kalabalık olan ilçelerinde, kavga ve gürültü de eksik olmuyor. İşte 5 ilçede yaşanan birbirinden farklı kavgalar...

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İHA

İstanbul'un işlek bölgelerinde kavga ve gürültü eksik olmuyor.

İşte 5 ilçede yaşanan olaylar...

Beşiktaş ilçesinde gençlerin yoğun olarak gittiği Ortaköy, adeta boks ringine döndü.

Kafeteryadan çıkan arkadaş grubunun yanındaki bir kadına, sarhoş olduğu iddia edilen 3 şahıs tarafından laf atıldı.

Laf atma kavgası büyüdü

Bunun üzerine iki grup arasında kavga çıktı, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Laf atan şahıslardan birisi aldığı darbeler sonucu uzun süre yerde hareketsiz kalırken, bir kişi de hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti, taraflar ise birbirinden şikayetçi olmadı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki kadının kavgasını kimse ayıramadı

Bir diğer olay ise Şişli'de yaşandı. Yabancı uyruklu iki kadın arasında sokak ortasında kavga çıktı. İki kadın, kavga esnasında birbirinin saçından tutarak çekmeye başladı.

Kavgayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek kadınları ayırmak istedi. Vatandaşların büyük çabasına rağmen birbirlerinin saçlarından tutan kadınlar bir türlü ayrılamadı.

Kadınlar, çevredeki esnafın büyük uğraşları sonucunda güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kıyafetleri parçalandı

Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de ise biri yabancı uyruklu olduğu belirlenen iki şahıs arasında, bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslar, birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Yabancı uyruklu şahıs, aldığı darbelerle yerde sürüklenirken, tişörtünde de yırtılmalar meydana geldi.

Şahıslar, güvenlik ekipleri ve müşterilerin müdahalesiyle sakinleştirildi. O anlar bir başka müşterinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İki grubun kavgasında mekanın camları yere indirildi

Nişantaşı’nda, iki grup arasında eğlence mekanı çıkışında kavga çıktı. Sinirlerine hakim olamayan şahıslar elindeki taşları birbirlerine fırlatırken, eğlence mekanının camları kırıldı.

Yaşanan tartışma, çevredeki vatandaşlar ve grupta bulunan kişilerin müdahalesiyle ayrıldı.

Yaşananlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadın ortalığı birbirine kattı

Öfkeli kadın arabaya saldırdı

Zeytinburnu’nda ise iki kişi arasında yaşanan tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan kadın, kavga ettiği kişinin aracını hedef aldı.

Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kadın, “Beni bırakın” diye bağırarak arabanın aynalarını kırdı.

Vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen kadın, olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)