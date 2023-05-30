İstiklal Caddesi’nde bayıltan dayak 3 kişi tarafından tekme tokat dövülen kişi, baygınlık geçirdi. Yere düştükten sonra da tekmelenen kişi, araya girenler tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

DHA İstanbul’un ışığı asla sönmeyen caddesi, yine hareketliydi. Geçtiğimiz pazar günü, sabah saat 05.30 sıralarıydı. Beyoğlu’nun İstiklal Caddesi’nde korku dolu anlar yaşandı… 3 kişi dövünce bayıldı İddiaya göre, aralarında tartışma çıkan bir kişi, diğerine tokat attı. Tokat atılan kişi yere düşerken ona tokat atan kişi, 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Yere düştükten sonra da defalarca tekmelenen kişi, kısa süreli baygınlık geçirdi. Bir anlık boşluktan faydalanıp kaçtı Araya giren vatandaşlar, kavgayı ayırmaya çalışırken hıncını alamayan saldırganlar, tekme ve yumruklarla yerde yatan kişiyi darbetmeye devam etti. Bir anlık boşluktan faydalanıp yerden kalkan kişi, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.