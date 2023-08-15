İtalya’da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı İtalya’nın Piyemonte bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir nehrin taşması sonucu sokaklar çamurla kaplandı.

İHA

İtalya’nın Piyemonte bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Bardonecchia kasabasındaki Merdovine Nehri’nde taşkın meydana geldi.

Nehrin aniden taşması sonucu sokaklar çamurla kaplanırken, bölgede bulunanlar büyük panik yaşadı.

120 kişi kamplara ve otellere yerleştirildi

Maddi hasarın meydana geldiği kasabada birçok araç çamur altında kaldı. Çamur seli nedeniyle evsiz kalan 120 kişi kamp ve otellere yerleştirildi.

Can kaybı yaşanmadı

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp olduğu bildirilen 5 kişinin bulunduğu ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Köprüler de hasar gördü

Patlama riski nedeniyle geçici olarak doğalgaz tedarikinin kesildiği bölgede ayrıca köprülerin de hasar gördüğü bildirildi.