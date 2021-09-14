İzmir'de, 161 kaçak göçmen yakalandı

Urla ilçesinde yapılan yol kontrolünde, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 161 kaçak göçmen yakalandı. 4 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir’in Ural ilçesine bağlı Zeytinler Mahallesi Kokar yolu üzerinde, 10 Eylül tarihinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisini alan İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında, yol kontrolleri yapıldı.

YAKALANAN KAÇAK GÖÇMENLER

Kontrollerde 2 yolcu otobüsü, 1 minibüs içerisinde ve yaya vaziyette 45 Pakistan, 20 Bangladeş, 93 Afganistan ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 161 düzensiz göçmen yakalandı.

3 ARACA EL KONULDU

Organizatör oldukları değerlendirilen D.F., Y.K., K.Z. ve N.K. isimli şahıslar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayda kullanılan 3 araca el konuldu.