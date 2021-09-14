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    İzmir'de, 161 kaçak göçmen yakalandı

    Urla ilçesinde yapılan yol kontrolünde, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 161 kaçak göçmen yakalandı. 4 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 14:03
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    İzmir'de, 161 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir’in Ural ilçesine bağlı Zeytinler Mahallesi Kokar yolu üzerinde, 10 Eylül tarihinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisini alan İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında, yol kontrolleri yapıldı.

    YAKALANAN KAÇAK GÖÇMENLER

    Kontrollerde 2 yolcu otobüsü, 1 minibüs içerisinde ve yaya vaziyette 45 Pakistan, 20 Bangladeş, 93 Afganistan ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 161 düzensiz göçmen yakalandı.

    İzmir de, 161 kaçak göçmen yakalandı #1

    3 ARACA EL KONULDU

    Organizatör oldukları değerlendirilen D.F., Y.K., K.Z. ve N.K. isimli şahıslar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Şahıslar hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

    Olayda kullanılan 3 araca el konuldu.

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    İzmir de, 161 kaçak göçmen yakalandı #3

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