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    İzmir'de 20 yıl önce işlenen cinayetin failini parmak izi yakalattı

    20 yıl önce evinde öldürülen gayrimenkul zengininin katil zanlısı, parmak izinden yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 14:52
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    İzmir'de 20 yıl önce işlenen cinayetin failini parmak izi yakalattı

    Gayrimenkul zengini 70 yaşındaki Mustafa Enver Özmen, İzmir’in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtindeki yalnız yaşadığı evinde, 30 Nisan 2001 tarihinde ölü bulundu.

    Özmen'den haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi sonrasında eve gelen polis ekipleri, Özmen'in ellerinin, kollarının ve ağzının bağlandığını, sonra da boğularak öldürüldüğünü belirledi.

    DOSYA 20 YIL SONRA AÇILDI

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili açtığı soruşturmada sonuca ulaşılamadı ve olay faili meçhul olarak kaldı.

    Soruşturma dosyası 20 yıl sonra yeniden ele alındı.

    PARMAK İZİ ÇIKTI

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yeniden parmak izi taraması yaptı. Dairenin iç kapılarının birinin kolundaki parmak izinin, bir süre önce sahte para ve dolandırıcılık suçlarına karışan Adem Öngeç'e ait parmak izi ile eşleştiği tespit edildi.

    İNKAR ETSE DE TUTUKLANDI

    Polis, Öngeç'i gözaltına aldı; Öngeç, polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddedip, o tarihte mobilyacılık yaptığını ve söz konusu eve teslimat için gitmiş olabileceğini söyledi.

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öngeç, tutuklandı.

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