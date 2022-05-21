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    İzmir'de 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi

    Bornova polisi, iki kamyonet içerisinde çürümeye yüz tutmuş kilolarca et buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • 21.05.2022 - 17:23
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    İzmir'de 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çamdibi'de kıyafetlerinde kan izleri olan F.S., M.S. ve A.Ö., polis kontrolüne takıldı.

    Ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyonetlerde arama yaptı.

    Kilolarca çürük at eti ele geçirildi

    Aramalar sonucunda ise kamyonetin kasasından çürümek üzere olan etler çıktı. Etlerin yaşlı ve hasta atlara ait olduğu, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği tespit edildi. Poşetlerdeki 3 bin 660 kilo ete el konuldu.

    Para cezası uygulandı

    İHA'nın haberine göre gözaltına alınan 3 şüpheliye 4 bin 32'şer lira para cezası kesildi; etler ise zabıta ekipleri tarafından toprağa gömülerek imha edildi.

    İzmir de 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi #1

    İzmir de 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi #2

    İzmir de 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi #3


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