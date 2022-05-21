İzmir'de 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi

Bornova polisi, iki kamyonet içerisinde çürümeye yüz tutmuş kilolarca et buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çamdibi'de kıyafetlerinde kan izleri olan F.S., M.S. ve A.Ö., polis kontrolüne takıldı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyonetlerde arama yaptı.

Kilolarca çürük at eti ele geçirildi

Aramalar sonucunda ise kamyonetin kasasından çürümek üzere olan etler çıktı. Etlerin yaşlı ve hasta atlara ait olduğu, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği tespit edildi. Poşetlerdeki 3 bin 660 kilo ete el konuldu.

Para cezası uygulandı

İHA'nın haberine göre gözaltına alınan 3 şüpheliye 4 bin 32'şer lira para cezası kesildi; etler ise zabıta ekipleri tarafından toprağa gömülerek imha edildi.