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    İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

    Çeşitli noktalarda yapılan uygulamada 6 bin 481 kişi sorgulandı. Jandarmanın kontrolü sırasında onlarca düzensiz göçmen tespit edildi.
    • AA
    • 29.01.2022 - 11:03
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    İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

    Düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulamalar devam ediyor.

    İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 3 aşamalı uygulama gerçekleştirdi.

    40 GÖÇMEN YAKALANDI

    262 noktada, 171 tim ve 507 jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 6 bin 481 kişi sorgulanırken, 40 düzensiz göçmen yakalandı.

    Ayrıca, uygulamada 451 umuma açık yer ile 219 metruk bina kontrol edildi.

    İzmir de 40 düzensiz göçmen yakalandı #1

    22 YABANCI UYRUKLUYA 263 BİN 700 LİRA PARA CEZASI

    Öte yandan, 22 yabancı uyrukluya da "İkamet ilini izinsiz terk etme" suçu nedeniyle 263 bin 700 lira ceza kesildi.

    Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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    İzmir de 40 düzensiz göçmen yakalandı #3

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    İzmir de 40 düzensiz göçmen yakalandı #5


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