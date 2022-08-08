İzmir'de ailesinin organlarını bağışladığı Ezgi’den koronavirüs testi için örnek alınacak

İzmir'de ailesinin organlarını bağışladığı Ezgi’den koronavirüs testi için örnek alınacak

Konak ilçesinde eşi Deniz Özarslan tarafından vurulan, beyin ölümü gerçekleşince ailesinin organlarını bağışlama kararı aldığı Ezgi Özarslan’dan, koronavirüs testi için örnek alınacak.

Geçtiğimiz hafta İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Deniz Özarslan, 31 yaşındaki boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi.

Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin ölümü gerçekleşti

Tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Koronavirüs testi sonucu bekleniyor

Ezgi'nin ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı'yla yürütülen yazışmanın ardından Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alınacağı, sonucun negatif olması durumunda organların alınacağı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, kaçan Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.









