Petrol
94.34
-0.61%
Euro
18.2995
0.32%
Dolar
17.9417
0.16%
Altın
1.029
0.65%
Borsa
2793
0.00%
Bitcoin
433.723
4.36%
BTXN Coin
7.75
-2.51%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    İzmir'de ailesinin organlarını bağışladığı Ezgi’den koronavirüs testi için örnek alınacak

    Konak ilçesinde eşi Deniz Özarslan tarafından vurulan, beyin ölümü gerçekleşince ailesinin organlarını bağışlama kararı aldığı Ezgi Özarslan’dan, koronavirüs testi için örnek alınacak.
    • 08.08.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 15:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de ailesinin organlarını bağışladığı Ezgi’den koronavirüs testi için örnek alınacak

    Geçtiğimiz hafta İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Deniz Özarslan, 31 yaşındaki boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi.

    Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı.

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Beyin ölümü gerçekleşti

    Tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

    Koronavirüs testi sonucu bekleniyor

    Ezgi'nin ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı'yla yürütülen yazışmanın ardından Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alınacağı, sonucun negatif olması durumunda organların alınacağı belirtildi.

    DHA'nın haberine göre, kaçan Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    İzmir de ailesinin organlarını bağışladığı Ezgi’den koronavirüs testi için örnek alınacak #1

    İzmir de ailesinin organlarını bağışladığı Ezgi’den koronavirüs testi için örnek alınacak #2

    İzmir de ailesinin organlarını bağışladığı Ezgi’den koronavirüs testi için örnek alınacak #3


    İlginizi Çekebilir

    3 bin nüfuslu Avşa Adası'nda, 180 bin kişi tatil yapıyor
    3. Sayfa

    3 bin nüfuslu Avşa Adası'nda, 180 bin kişi tatil yapıyor

    Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
    İç Haber

    Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

    Robot Türkiye'ye geldi, kazanmaya hemen başlayın!
    KuantumRobo

    Robot Türkiye'ye geldi, kazanmaya hemen başlayın!

    Görüş Bildir