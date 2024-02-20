İzmir'de 'aracımı kapattım' diyen taksiciyi bıçakladı! Saldırgan tutuklandı Taksicilik yapan genç adam kendisine el atan yolcuya mesaisinin bittiğini söyleyince duruma öfkelenen saldırgan, şoförün sırtına makas sapladı. Gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

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İHA

İzmir’de korkunç bir olay yaşandı.

Önceki akşam Konak ilçesinde taksicilik yapan 37 yaşındaki Serkan Aksakallı, kahvehane önünde durdu.

Burada kendisine el atıp taksiye binmek isteyen yolcuya, “Aracımı kapattım.” cevabını verdi.

Bıçağı sırtına sapladı

Çay ocağından çıktığında Mehmet D. ile karşılaşan Aksakallı, kendisine küfrettiğini duyduğu şahıs ile tartıştı.

İkili arasında tansiyon yükselince şüpheli, elinde bulunan makası taksi şoförü Serkan Aksakallı’nın sırtına sapladı.

Hastaneye kaldırıldı

Aksakallı, kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansa alınan Aksakallı hastaneye kaldırılırken, şüpheli Mehmet D. ise polislerce gözaltına alındı.

Tutuklandı

Hastanede tedavisi gerçekleştirilen Aksakallı, taburcu olmasının ardından Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği’ne giderek Mehmet D.’den şikayetçi oldu.

Zanlı, dün emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Yere yatırdım, o esnada makası sırtıma soktu"

Yaşadığı anları anlatan Aksakallı, “Çay ocağının önünde dururken bir vatandaş el atıp ‘Boş musun?’ diye sordu. Ben de aracımı kapattığımı söyledim, ardından içeriye girdim. Bir bardak çay içip evime dönecektim. İşe sabah 08.00'de başladım, gece 02.30 gibi arabamı kapatıyorum. O sırada tansiyonum da biraz düşünce yemek için evime geçiyordum. Evime gideceğim sırada şahsı tekrar gördüm. Bana küfretmeye başladı. Ben de o esnada, kardeşim bana mı küfrediyorsun dedim. Elinde de makasla küfürlü konuşmaya başladı. Ben de neden böyle yapıyorsun dedim. Yere yatırdım, o esnada makası sırtıma soktu.” ifadelerini kullanmıştı.

"Doktor bir parmakla kurtarmışsınız dedi"

“Devletimizden bu konuda bir önlem istiyoruz.” diyen Aksakallı, “Herkes üzülüyor, biz üzülüyoruz. Geçen taksici bir ağabeyimizi, meslektaşımızı öldürdüler. Bugün sıra bize geldi. Biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hizmet ediyoruz. Adamın üstünden makas, ustura, jilet çıktı. Bu adam nasıl bir adam anlamadım. Tedavim sırasında doktor ‘2 cm daha girmiş olsaydı seni yoğun bakıma alacaktık, bir parmakla kurtarmışsınız’ dedi. Bu kasten yaralamadır. Adam öldürmeye teşebbüstür.” diye konuşmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)