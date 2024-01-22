İzmir'de babasını öldüren genç tutuklandı İzmir'de tartıştığı babasını sırtından bıçaklayarak öldüren genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gencin annesine bağırdığı için babasını bıçakladığı öğrenildi.

İHA

İzmir'de dün akşam saat 21.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi 3080. Sokak'ta bulunan bir evde cinayet işlendi.

Kendisini ihbar etti

112 Acil Çağrı Merkezini arayan B.İ. (20), babasını bıçakladığını ve ölmüş olabileceğini bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, sırtından üç bıçak darbesi alan Cihan İnan'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alındı

Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan B.İ. ise, kısa sürede evine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

Babanın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Annesine bağırdığı için öldürmüş

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.İ.'nin ilk ifadesinde, yaklaşık bir ay önce anne ve babasının tartıştığını ve bu süre zarfında babasıyla konuşmadığını, olay anında evde babası annesine bağırdığı için tartıştığını ve bu tartışmanın devamında cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)