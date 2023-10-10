İzmir'de beton mikseri, anne ve kızının üzerinden geçti Torbalı ilçesinde ilerleyen anne ve minik kızı, arkalarından gelen beton mikserinin altında kaldı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

M.Ö.'nün kullandığı beton mikseri, yolda yürüyen Nadia Gençay ile kızı Azra Gençay'a (4) arkadan çarptı.

Anne ve kızının üzerinden geçti

Çarpmanın şiddetiyle anne Gençay ve kızı Azra beton mikserinin altında kaldı. Olayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, anne Gençay ve kızı Azra vatandaşlar tarafından otomobille özel bir hastaneye götürüldü.

Talihsiz çocuğun durumu ağır

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Azra Gençay, hayati tehlikesi bulunduğu için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Gençay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü gözaltında

Anne Gençay ve kızı Azra'nın yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, beton mikserinin sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)