İzmir'in Torbalı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
M.Ö.'nün kullandığı beton mikseri, yolda yürüyen Nadia Gençay ile kızı Azra Gençay'a (4) arkadan çarptı.
Anne ve kızının üzerinden geçti
Çarpmanın şiddetiyle anne Gençay ve kızı Azra beton mikserinin altında kaldı. Olayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, anne Gençay ve kızı Azra vatandaşlar tarafından otomobille özel bir hastaneye götürüldü.
Talihsiz çocuğun durumu ağır
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Azra Gençay, hayati tehlikesi bulunduğu için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Gençay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü gözaltında
Anne Gençay ve kızı Azra'nın yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, beton mikserinin sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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