İHA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, görenleri şaşkına çeviren bir durum yaşandı.
Yeşildere Caddesi'nde direksiyon başında bir kişi, uçucu madde içerken görüntülendi.
Bir yandan araç kullandı diğer yandan uçucu madde çekti
Yoldaki diğer sürücüler tarafından çekilen görüntülerde araç plakasının 35 FJ 438 olduğu belirlenen ve Dacia marka otomobilin sürücüsü, bir yandan araç kullanırken aynı zamanda uçucu madde çekti.
Yakalanması için çalışma başlatıldı
Şok eden görüntülerin ardından araç sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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