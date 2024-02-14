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İzmir'de bu kadar da olmaz dedirten görüntü: Araç kullanırken uçucu madde çekti

İzmir'de bu kadar da olmaz dedirten görüntü: Araç kullanırken uçucu madde çekti İzmir'de araç sürdüğü esnada uçucu madde çeken bir sürücü, yoldaki diğer araç sürücüleri tarafından görüntülendi.