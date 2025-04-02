İzmir'de çıkan tartışmada öldürüldü

DHA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Doğukan Orhan ile bir grup arasında tartışma çıktı.
Taraflar arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü.
7 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Kavgada, Doğukan Orhan tabancayla vuruldu.
Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen E.A., F.A., G.A., A.A., B.A., E.A. ve D.A.'yı gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A ve G.A. tutuklandı.
Diğer 5 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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