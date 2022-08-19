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    İzmir'de eşi ve ailesini katleden katilin ifadesi kan dondurdu

    Karabağlar ilçesindeki saldırgan balkondan tırmandığı eve girerek boşanma davası açan eşini, baldızını ve kayınpederini vurdu. Zanlı ifadesinde, 'dava açtığı için öldürdüm' dedi.
    • 19.08.2022 - 13:06
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    İzmir'de eşi ve ailesini katleden katilin ifadesi kan dondurdu

    İzmir'de eşinin boşanma davası açtığı şahıs katliam çıkardı.

    Karabağlar ilçesinde dün yaşanan olayda, Recep U. isimli şahıs, 4 katlı binanın 1’inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıktı.

    Eşi, baldızı ve kayınpederini vurdu

    Recep U. bu sırada, yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32), kayınpederi Şemsettin Çelik (61) ile 2 baldızına ateş etti.

    Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de eşi ve ailesini katleden katilin ifadesi kan dondurdu #1

    Eşi ve kayıbpederi kurtarılamadı

    Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Yaralı durumdaki baldızlar Gülistan Ç., ile Şirvan Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi atlına alındı.

    Eşini daha önce de bıçakladı

    Olayın ardından 3 çocuğundan 2’sini alarak bölgeden hızla kaçan ve bir süre sonra Buca ilçesinde yakalanan katil zanlısının yanında çocukları olmadığı öğrenilirken, zanlının daha önce Batman’da yaşarken eşi Berivan Uslu’yu bıçaklayarak yaraladığı ve şikayetçi olmaması için de darp ettiği ileri sürüldü.

    "Boşanma davası açtığı için öldürdüm"

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil damadın yaptığı katliama dair sorgusunda “Batman’dan İstanbul’a oradan da İzmir’e geldim ve boşanma davası açtığı için öldürdüm” dediği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep U., adliyeye sevk edildi.

    İzmir de eşi ve ailesini katleden katilin ifadesi kan dondurdu #2

    Cenaze Batman'da defnedilecek

    Öte yandan, dün akşam saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerin aileye teslim edildiği ve baba-kızın götürüldükleri memleketleri Batman’da defnedilecekleri belirtildi.

    İzmir de eşi ve ailesini katleden katilin ifadesi kan dondurdu #3


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