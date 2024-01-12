İzmir'de firari çocuk istismarcısı yakalandı Çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan 8 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı İzmir'de yakalandı.

İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde devriye görevindeki polis ekipleri sokakta bulunan bir kişiden şüphelendi.

Şüpheli için yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında adının M.Z. olduğu öğrenilen kişinin 5 ayrı dosyadan toplam 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Tutuklandı

Şüphelinin sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dosyası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan firari zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)