2 şüpheli tarafından kaçak kazı yapılan bölgede, 'Kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırıldığına' dair yazı bulunan 1500 yıllık mozaik ile manastır bulundu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa'nın Yüksekköy Mahallesi Yavruüstü mevkisinde, araçla ulaşım imkanı bulunmayan dağlık alanda bulunan birinci derecede arkeolojik SİT alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde bölgeye giden ekipler, 2.5 metre derinliğinde kazı yapan K.A. ve M.T. adlı şüphelileri, toprak altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışırken yakaladı.

İzmir'de kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik ve manastır bulundu VİDEO

ROMA DÖNEMİNE AİT MOZAİK VE MANASTIR BULUNDU

Jandarma ekipleri, İzmir Arkeoloji Müzesi yetkililerine bilgi verdi. Müzeden gelen uzmanlar, yaptıkları incelemede, Roma dönemine ait manastır kalıntısı ve dünyada eşine az rastlandığı belirtilen 1500 yıllık mozaik olduğunu belirledi.

3 metreye 1.5 metre ölçülerinde olan mozağin üzerinde sarmaşık mortfleri ile 'kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırıldığına' dair yazı yer aldığı görüldü.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Bölge koruma altına alındı. Mozaikler ise çalışmaların ardından müzeye götürülecek. Manastır için de ayrıca çalışma yapılacağı belirtildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli sorşturma başlatılarak, serbest bırakıldı.













