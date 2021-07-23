İzmir'de kamyonette yangın çıktı: 1 ölü

Seyir halindeyken kasasında yangın çıkan kamyonetteki Cesur Tayyar yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nda Narlıdere yönüne giden 35 BCN 68 plakalı kamyonetin kasasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.

6 YAŞINDAKİ CESUR ALEVLER ARASINDA KALDI

Diğer sürücüler de araçlarını durdurup yardıma koşarken, alevler kamyonetin kasasındaki branda nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzelbahçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, aracın kasasında bulunan Cesur Tayyar hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Cesur Tayyar'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.