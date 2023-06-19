İzmir'de kan donduran olay: Ceset parçalarının kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek Derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetleri bulunan Türkmenistan uyruklu kadın ile iki kızı ve bir erkeğin otopsi işlemleri sürüyor. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun DNA ile tespit edileceği belirtildi. Öte yandan cinayet şüphelisi zanlının aranmasına devam ediliyor.

DHA Akıllara durgunluk veren vahşet, dün İzmir’de ortaya çıktı… Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkek olmak üzere 4 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Derin dondurucuda 4 ceset bulundu İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu. Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi. Özel ekip, katili arıyor Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekiplerin arama çalışmalarına rağmen henüz bir sonuç alınamadı. Haftada 1 gün kalıyorlardı Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi. Mahalleli tedirgin Cinayetlere ilişkin konuşan mahalle sakini Ramazan Yüksel, “Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz.” diye konuştu.