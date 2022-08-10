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- İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi’nin organları bağışlanamayacak
İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi’nin organları bağışlanamayacak
- 10.08.2022 - 15:42
- Güncelleme : 10.08.2022 - 16:04
İzmir’in Konak ilçesi yaşayan Deniz Özarslan, 28 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın (31) çalıştığı Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.
Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Organları bağışlanacaktı
Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti.
Genç kadının ailesi de kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.
Koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için dün örnek alındı.
DHA’nın aile yakınlarından aldığı bilgiye göre, test sonucu pozitif çıktı.
Organları bağışlanamayacak
Bu nedenle Ezgi Özarslan'ın organlarının bağışlanmayacağı aileye aktarıldı.
Öte yandan kaçan Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.