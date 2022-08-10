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    İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi’nin organları bağışlanamayacak

    Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu, beyin ölümü gerçekleşince de ailesinin organlarını bağışlama kararı aldığı kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu nedenle kadının organları alınamayacak.
    • 10.08.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 16:04
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    İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi’nin organları bağışlanamayacak

    İzmir’in Konak ilçesi yaşayan Deniz Özarslan, 28 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın (31) çalıştığı Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

    Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı.

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Organları bağışlanacaktı

    Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

    Genç kadının ailesi de kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

    İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi’nin organları bağışlanamayacak #1

    Koronavirüs testi pozitif çıktı

    Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için dün örnek alındı.

    DHA’nın aile yakınlarından aldığı bilgiye göre, test sonucu pozitif çıktı.

    İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi’nin organları bağışlanamayacak #2

    Organları bağışlanamayacak

    Bu nedenle Ezgi Özarslan'ın organlarının bağışlanmayacağı aileye aktarıldı.

    Öte yandan kaçan Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


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