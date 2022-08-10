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İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi’nin organları bağışlanamayacak

İzmir’de kocasının vurduğu Ezgi’nin organları bağışlanamayacak

Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu, beyin ölümü gerçekleşince de ailesinin organlarını bağışlama kararı aldığı kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu nedenle kadının organları alınamayacak.