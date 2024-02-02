İzmir'de korkunç cinayet! Taksi şoförünü öldüren katilin ifadesi kan dondurdu Gaziemir'de taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vurarak öldüren 19 yaşındaki saldırgan Delil Aysal tutuklandı. Katil zanlısı, ifadesinde ise olayın "spontane" geliştiğini söyledi.

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İHA

Türkiye'nin konuştuğu İzmir'deki vahşi cinayette yeni bir gelişme yaşandı..

Buca ilçesinden "soğukta üşümesin" diye aldığı yüzü maskeli müşteri, taksi şoförünün sonu oldu..

Saldırgan, yanlış yol tarifleriyle Gaziemir ilçesine getirdiği 44 yaşındaki taksi şoförü Oğuz Erge'yi, aracında silahla sırtından vurarak öldürdü.

Vurduktan sonra gasbetti

Taksi şoförü Oğuz E. saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken araçtan inen saldırgan, ön tarafa gelerek araçtaki paraları aldı.

"Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek tokat attı

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin." dediği duyulan saldırgan, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp, daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Tutuklandı

Kaçan saldırgan, olaydan kısa bir süre sonra 110 saatlik görüntüler izlenerek tespit edilerek yakalandı.

Suç aletiyle birlikte yakalanarak tutuklanan Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı.

"Tamamen spontane gelişti"

Taksiye gasp amacıyla binmediğini belirten Aysal, ifadesinde olayı planlamadığını, tamamen spontane geliştiğini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)