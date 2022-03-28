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İzmir'de kumarhane baskınında 78 kişi suçüstü yakalandı

İzmir'de kumarhane baskınında 78 kişi suçüstü yakalandı

Jandarma tarafından bir depoya düzenlenen baskında gizlenmek için ışıkları kapatan şüphelilere 141 bin 882 lira para cezası uygulanırken, iş yeri sahibine de adli işlem başlatıldı.