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- İzmir'de kumarhane baskınında 78 kişi suçüstü yakalandı
İzmir'de kumarhane baskınında 78 kişi suçüstü yakalandı
Jandarma tarafından bir depoya düzenlenen baskında gizlenmek için ışıkları kapatan şüphelilere 141 bin 882 lira para cezası uygulanırken, iş yeri sahibine de adli işlem başlatıldı.
- İHA
- 28.03.2022 - 13:40
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi’nde A.K. isimli bir şahsa ait depoda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
IŞIKLARI KAPATIP, GİZLENMEYE ÇALIŞTILAR
Operasyonda karşılarında jandarma ekiplerini gören depo sahibi, ışıkları kapatarak ekiplerden gizlenmeye çalıştı.
78 KİŞİYE 141 BİN 882 LİRA PARA CEZASI
Düzenlenen operasyonda 78 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, yakalanan kişilere toplamda 141 bin 882 TL idari para cezası uygulandı.
MÜHÜRLENDİ
Öte yandan; kumar oynanan depo mühürlenirken, şüpheli A.K. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.