İzmir'de polis memuru sevgilisini öldürdü

Tartıştığı sevgilisini silahla vurarak öldüren polis, ardından aynı silahla kendisine ateş ederek canına kıydı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Konak ilçesi Rakım Elkutlu Caddesi üzerinde bulunan otoparkta polis memuru olduğu öğrenilen Fırat Köksal (39) ve sevgilisi Nagihan Üste (33), 35 V 0761 plakalı aracın içerisinde bir araya geldi.

Burada ikili arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Polis memuru Fırat Köksal, yanında bulundurduğu tabancayı çıkarması sonucu arabadan kaçmaya çalışan Üste'nin kafasına ateş etti. Köksal daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş ederek intihar etti.

ARACIN İÇERİSİNDE CAN VERDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nagihan Üste'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Fırat Köksal ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

POLİS MEMURU DA KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan Köksal da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.