İzmir'de sağanak sonrası iş yerini su basan esnaf tepki gösterdi: Köklü bir çözüm bekliyoruz Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan şiddetli yağmur, esnafı mağdur etti. Duruma tepki gösteren ve 20 bin liradan fazla zararı olduğunu söyleyen vatandaş, "Her sene bu sıkıntıyı yaşıyoruz” dedi.

İzmir’de sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Her yağmur sonrası benzer manzaraların ortaya çıktığı kentte, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kısa sürede hayatın felç olduğunu bölgede, ortalama 58,5 kg yağış düştü.

Esnafın yağmur çiledi

İtfaiye ve belediye ekipleri ile birlikte gerek bina görevlileri gerekse de iş yeri sahipleri baskına neden olan suların tahliyesi için çalışmalar yürütüyor.

Konak ilçesi İnönü Caddesi’nde bulunan birçok binanın bahçesi ile yine çok sayıda iş yerinde sağanak yağış sonrası su baskınları meydana geldi.

"20 bin liradan fazla zararım var"

Bulunduğu binanın bahçesi su basan ve iş yerinde de su baskını nedeniyle zarar meydana gelen kıyafet mağazasının işletmecisi Ertuğ Kenan Erduran, “Biz her sene bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Şu an 15-20 bin liradan fazla zararım var. Erkenden müdahale etmemiş olsaydım şu an benim zararım daha da fazla olacaktı. Kim karşılayacak zararı mı? Yazık yani.” dedi.

"Daha köklü bir çözüm bekliyoruz"

Oğlunun işlettiği çiğ köfte dükkanını su basan baba Altan Yenice ise “İzmir bunu her zaman yaşıyor. Biz de bölge sakinleri, dükkan sahipleri olarak maalesef gene bu olumsuz hava şartlarından büyük şekilde zarar gördük. Sağ olsunlar, itfaiyeci arkadaşlar biraz evvel geldi dükkandaki tahliye işlemlerimizi yaptık. Ama bu devamlı yaşanan bir olay. Onun için ilgililerin gerekli tedbirleri almasını istiyoruz. Olay olduktan sonra onların da yapacağı bir şey yok ama gerekli önlemleri de almaları gerekiyor. Biz bunları, bu sıkıntıları maalesef devamlı yaşıyoruz. Artık bundan sonra daha köklü bir çözüm bekliyoruz ilgililerden.” diye konuştu.

İBB'ye tepki

Ayrıca, bina bahçeleri su basan vatandaşlar ile iş yerlerini su basan esnaflar yaşanan olaydan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Öte yandan, bir iş yerinde meydana gelen su baskını esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, Fahrettin Altay bölgesinde de sağanak yağışla birlikte etkili olan kuvvet rüzgarda bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Araçta maddi hasar meydana geldi.

