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    İzmir'de seyir halindeki minibüs, alev alev yandı

    Gaziemir-Buca seferini yapan yolcu minibüsü, seyir halindeyken yanmaya başladı. Yolcular tahliye edilirken çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
    • 24.08.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:12
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    İzmir'de seyir halindeki minibüs, alev alev yandı

    İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü.

    Gaziemir-Buca seferinin yapıldığı 35 M 8964 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi yakınlarında alev aldı.

    Şoför, aracı hemen yol kenarına çekip, az sayıdaki yolcuyu tahliye etti.

    Minibüs söndürüldü

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, şoför de alevleri söndürmeye çalıştı.

    İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

    Soruşturma başlatıldı

    Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasına yansırken minibüs ise kullanılamaz hale geldi.

    DHA'nın haberine göre; yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir'de seyir halindeki minibüs, alev alev yandı ViDEO

    İzmir de seyir halindeki minibüs, alev alev yandı #1

    İzmir de seyir halindeki minibüs, alev alev yandı #2

    İzmir de seyir halindeki minibüs, alev alev yandı #3


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