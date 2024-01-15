İzmir'de tarihi kara para aklama operasyonu Çeşme'de bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine düzenlenen polis operasyonunda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görülen 2 kişi gözaltına alındı. Bahse konu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi.

İHA

İzmir'de bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturmada, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandaş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alındı.

Kara para aklama işlemi olduğu öğrenildi: Söz konusu rakam 1 milyar doları geçiyor

Yapılan işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu öğrenilirken, söz konusu rakamın 1 milyar doları geçtiği belirtildi.

Olayın bahis çeteleri veya uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada ortaya çıktığı, yapılan inceleme sonrasında şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)