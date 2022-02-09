İzmir’de uyuşturucu partisine operasyon: 2 gözaltı

Doğum günü adı altında yapılan uyuşturucu partisine düzenlenen operasyonda, 9 içimli ayrı ayrı paketlenmiş esrar ele geçirildi.

İzmir’de Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçe Mahallesi’nde doğum günü adı altında uyuşturucu partisi düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu ikamete, operasyon düzenlendi. Partiye 50-60 kişinin katıldığı belirlendi. Aramalarda, 9 içimlik ayrı ayrı paketlenmiş esrar maddeleri ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Partide uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerden Y.A. ve S.H. gözaltına alındı.

Hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli makamlara mevcutlu olarak çıkarılan Y.A. tutuklanırken, şüpheli S.H. adli kontrol cezası ile serbest bırakıldı.