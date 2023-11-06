İzmir'de yıkılan bina yan yattı: Etrafındaki binalar boşaltıldı Karabağlar ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan lise binası, yıkım esnasında yan yatında etrafındaki binalar tahliye edildi.

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İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan lise binasının yıkımına başlandı.

Bina, yıkım sırasında yan yattı

Yıkım sırasında bina yan yattı. Oluşan risk nedeniyle çevredeki binalar tahliye edildi.

Valilik tarafından yıkım kararı alınmıştı

İzmir Valiliği'nin kararı ile depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz mart ayında boşaltılan Karabağlar ilçesindeki 6 katlı İTO Vakfı Süleyman Taştekin Lisesi'nin yıkımı esnasında iki katı yan yattı.

Lise binasına yakın çevre binalarda yaşayan vatandaşlar duydukları şiddetli ses nedeniyle panik yaşarken, durum vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

3 apartman boşaltıldı

Adrese sevk edilen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, yetkililer okulun yakınında bulunan 3 apartmanın tahliyesine karar verdi.

"90 yaşında alzheimer hastası annemiz var"

Yıkım esnasında lise binasının yan yatması üzerine oturduğu apartmandan tahliye edilen Şeyda Adalı, bir süredir endişe yaşadıklarını belirterek,

Bugün en son ortadan yıkmaya başladılar ve bina yan devrildi. 90 yaşında annemiz var. Kendisi alzheimer hastası ve sokakta durmak istemiyor, evine girmek istiyor.

dedi.

"İşten gelecek engelli bir çocuğum var"

Yakınlardaki sağlık ocağında çalışan ve evi de yıkımı yapılan binaya yakın olan Reyhan Engin ise,

Bir gürültüyle sarsıldık ve direkt evime doğru indiğini gördüm. Dışarı çıktık, korkudan hiçbir şey hatırlamıyorum. İşten gelecek engelli bir çocuğum var. Ben nerede kalacağım?

diye konuştu.

Evlerinden çıkmaz zorunda kalan vatandaşların endişeli bekleyişi sürerken, okuldaki yan yatan iki katın yıkım çalışmaları da devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)