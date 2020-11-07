Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.49
2.79%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    İzmir'deki depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı

    Bayraklı'da meydana gelen depremde bir iş yerinde yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 07.11.2020 - 02:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'deki depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı

    İzmir'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken, depreme ait yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

    PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

    İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, deprem anında yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Kamera görüntülerinde, depremde çalışanların yaşadığı korku, dışarıya hızla kaçmaları ve iş yerinde bulunan ürünlerin devrilmesi görüntülendi.

    İzmir'deki depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı İZLE


    İzmir deki depremde yaşanan panik anları kameralara yansıdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir