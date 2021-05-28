Euro
10.4006
0.12%
Dolar
8.5413
0.51%
Altın
519.34
0.21%
Borsa
1.415
0%
Bitcoin
315.350
-2.49%
EXEN Coin
34.91
-1.52%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    İzmir'deki market sapığı yakalandı

    Zincir markette, alışveriş yapan kadının gizlice fotoğrafını çeken şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışma ile yakalandı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 28.05.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'deki market sapığı yakalandı

    25 Mayıs günü 15.30 sıralarında İzmir’in Buca ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı.

    Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli, daha sonra marketten çıktı.

    FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

    Meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan şüphelinin, elindeki telefonla kadının etek altı fotoğrafını gizli çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.

    Marketteki kadının gizlice fotoğrafını çeken şüpheli yakalandı VİDEO

    AYNI YERDE, AYNI YÖNTEMLE YİNE TACİZE KALKIŞTI

    Öte yandan aynı şüpheli, dün de aynı zincir markette bir başka kadının peşinde dolanırken güvenlik kameralarına yakalandı.

    Kamera görüntülerinde şüphelinin yine alışveriş yaptığı esnada bir kadının peşinde dolanması, elinde telefon bulunması, şüphe çektiği için telaşlanarak marketten çıktığı anlar yer aldı.

    İzmir deki market sapığı yakalandı #1

    KİMLİĞİ BELİRLENDİ, KISKIVRAK YAKALANDI

    25 Mayıs günü market çalışanlarının, fotoğrafları çekilen S.A.'ya durumu bildirmesi ve S.A.'nın polis merkezine görüntülerle birlikte giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

    Kamera kayıtları ve yapılan araştırmalar sonucu şüpheli şahsın H.K. (29) olduğu belirlendi.

    H.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    İzmir deki market sapığı yakalandı #2

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

    Polis ekipleri tarafından emniyette ifadesi alınan H.K.'nın bir anlık heves ile fotoğrafları çektiğini, daha sonra ise fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir deki market sapığı yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir