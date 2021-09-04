- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmit’teki sünnet düğününde atılan havai fişek samanlığı yaktı
İzmit’teki sünnet düğününde atılan havai fişek samanlığı yaktı
Bir sünnet düğününde atılan havai fişek, samanlığın yanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- DHA
- 04.09.2021 - 09:10
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sepetçiler Mahallesi'nde yapılan bir sünnet düğününde atılan havai fişeklerden dökülen kıvılcımlar, yakındaki bir samanlığın alev almasına neden oldu.
Kısa sürede büyüyen yangın, samanlığın tamamını sardı.
İTFAİYENİN ANINDA MÜDAHALESİ SIÇRAMAYI ÖNLEDİİ
Mahalle halkı itfaiyeye haber verirken, düğün için kurulan ses sisteminden araçların çekilerek itfaiyeye yol açılması konusunda uyarılar yapıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Kocaeli'de havai fişek yangın çıkarttı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevreye sıçramadan söndürülen yangında samanlık hasar görürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.