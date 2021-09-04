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İzmit’teki sünnet düğününde atılan havai fişek samanlığı yaktı

İzmit’teki sünnet düğününde atılan havai fişek samanlığı yaktı

Bir sünnet düğününde atılan havai fişek, samanlığın yanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.