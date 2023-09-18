İHA
İstanbul Kadıköy açıklarında panik dolu anlar yaşandı.
Akşam saatlerinde Kadıköy İskelesi’nden hareket eden vapur ilerlemeye başladı.
Vapur seyir halindeyken, içerisindeki yolcular arasında tartışma başladı.
Birbirlerine saldırdılar
Giderek hararetlenen tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.
Nabızların giderek yükseldiği kavgada, taraflar birbirine yumruklarla saldırdı.
Kadın çığlıkları duyuldu
Aynı zamanda kadınların yardım çığlıkları da dikkat çekti.
Denizin ortasındaki kavga korku dolu anlara neden olurken, yaşanan anlar iskeleden kayda alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)