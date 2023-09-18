İHA

İstanbul Kadıköy açıklarında panik dolu anlar yaşandı.

Akşam saatlerinde Kadıköy İskelesi’nden hareket eden vapur ilerlemeye başladı.

Vapur seyir halindeyken, içerisindeki yolcular arasında tartışma başladı.

Birbirlerine saldırdılar

Giderek hararetlenen tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.

Nabızların giderek yükseldiği kavgada, taraflar birbirine yumruklarla saldırdı.

Kadın çığlıkları duyuldu

Aynı zamanda kadınların yardım çığlıkları da dikkat çekti.

Denizin ortasındaki kavga korku dolu anlara neden olurken, yaşanan anlar iskeleden kayda alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)