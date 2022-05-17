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Kadıköy’de değnekçi denetimi
Park için sürücülerden ücret talep eden bir şüpheli, polis ekiplerinde suçüstü yakalandı.
- 17.05.2022 - 10:19
İstanbul polisi, 'Korsan Otoparkçılık (Değnekçilik)' denetimlerinde hız kesmiyor.
Bu kapsamda son olarak Kadıköy ilçesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde sürücülerden para alan V.K. isimli şahıs yakalandı.
Adli işlem uygulandı
İHA'nın haberine göre; şahsa 2 bin 918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem yapıldı.
Kadıköy’de korsan değnekçi yakayı ele verdi