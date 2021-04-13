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    Kadıköy’de kazaya karışan sürücüler kavgaya tutuştu

    Otomobille taksinin çarpışması sonucu çıkan kavga, trafik polislerinin müdahalesiyle sonlandı.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 10:37
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    Kadıköy’de kazaya karışan sürücüler kavgaya tutuştu

    İstanbu'un Kadıköy ilçesine bağlı Rıhtım Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre taksiyle çarpıştı.

    Kaza üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

    YOL ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

    Taksiciyle otomobil sürücüsü tartışmanın alevlenmesi üzerine birbirlerini darbetmeye başladı. Kavgaya, çevredeki vatandaşlar ile trafik polisleri müdahale etti. Taksicinin aracına çarpan şahıs ise daha sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı.

    Kavga anları ise bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kadıköy’de kazaya karışan şahıslar yol ortasında kavga etti

    Kadıköy’de kazaya karışan sürücüler kavgaya tutuştu #1

    Kadıköy’de kazaya karışan sürücüler kavgaya tutuştu #2

    Kadıköy’de kazaya karışan sürücüler kavgaya tutuştu #3

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