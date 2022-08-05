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    Kadıköy'de ‘köpeğe toz geldi’ diyerek temizlik işçisini dövdü

    Yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi, kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı. Temizlik işçisinin burnu kırılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 05.08.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 12:17
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    Kadıköy'de ‘köpeğe toz geldi’ diyerek temizlik işçisini dövdü

    Görüntüler, İstanbul’un Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde kaydedildi.

    Belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, hayvana toz geldiğini iddia etti ve tartışmaya çıkardı.

    Burnunu kırdı

    Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darbetti.

    Olay, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu ancak saldırı sırasında temizlik işçisi Coşkun'un burnu kırıldı.

    Köpeğine toz geldi dedi, temizlik görevlisini dövdü VİDEO

    Darp raporu aldı

    DHA’nın haberine göre temizlik işçisi Aydın Coşkun, hemen Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

    Burada tedavi olan Coşkun, darp raporu da aldı.

    Kadıköy de ‘köpeğe toz geldi’ diyerek temizlik işçisini dövdü #1

    Kadıköy de ‘köpeğe toz geldi’ diyerek temizlik işçisini dövdü #2

    Kadıköy de ‘köpeğe toz geldi’ diyerek temizlik işçisini dövdü #3

    Kadıköy de ‘köpeğe toz geldi’ diyerek temizlik işçisini dövdü #4


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